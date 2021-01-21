Мужское бесплодие: Как избежать катастрофы

Нужно в первую очередь беречься различных инфекционных заболеваний.

Мужское бесплодие - это приобретенное, а не врожденное заболевание. Корреспондент zakon.kz выяснил, что нужно делать для сохранения мужского здоровья.

По данным специалистов, причины мужского бесплодия могут быть как наследственные, так и приобретенные. Среди приобретенных - воспалительные заболевания, перенесенные инфекции, передающиеся половым путем, также некоторые заболевания из детства, в частности, перенесенный паротит (свинка). а также перегрев половых органов, несвоевременная реакция на неопущенные яички у младенцев-мальчиков. Наиболее распространенное наследственное заболевание, ведущее к мужскому бесплодию - варикоцеле вен, которые осуществляют отток крови.

Бывают ситуации, когда гормональные нарушения, тогда эректильная дисфункция может сочетаться с нарушением сперматогенеза. Но в других случаях количества сперматозоидов может быть достаточным для оплодотворения. Диагноз "бесплодие" у мужчин довольно просто ставить. Если партнеры год живут половой жизнью и беременность не наступает, необходимо сделать спермограмму. Любое обследование супружеской пары начинается с обследования супруга и если показатели спермограммы ниже норм, определенных ВОЗ, это указывает на проблемы, связанные со сложностями в оплодотворении. Какие-то состояния можно вылечить, а какие-то трудно (если, например, врожденное отсутствие сперматозоидов). Сегодня с появлением ЭКО мы видим, что почти 50% случаев отсутствия детей в семьях связаны с фактором мужского бесплодия, - сказал казахстанский акушер-гинеколог, репродуктолог, ученый, общественный деятель Вячеслав Локшин.

Говоря о профилактике, нужно в первую очередь беречься различных инфекционных заболеваний.

В первую очередь это профилактика заболеваний, передающихся половым путем – гонорея, хламидиоз, трихомониаз. Еще одна важная деталь – гигиена. Нужно одеваться по сезону, не допускать перегрева половых органов, температура должна быть ниже, чем в организме. И еще важно следить за развитием. К сожалению, в Казахстане бывают случаи, когда мальчики рождаются с неопущенными яичками, и вопрос возвращения их в мошонку приходит к 6-7 годам, когда уже бесполезно что-то делать, и они становятся бесплодными. А решать эту проблему нужно в первые месяцы после рождения, это хорошо знают детские урологи. Если возникают показания, мужчина должен появляться у уролога на обследовании, правильно, если перед свадьбой он сдает сперму на анализ, - пояснил Локшин.

Альберт Ахметов

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