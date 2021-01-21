Необычным способом избавляет от страхов коллекционер гигантских пауков

В Казахстане не так много опасных пауков.

Коллекционер гигантских ядовитых пауков из Алматы помогает людям "посмотреть в глаза" своему страху, и необычным способом избавиться от фобий. Корреспондент zakon.kz лично в этом убедился.

Рашит Бараев вот уже восемь лет занимается коллекционированием членистоногих. В его домашнем питомнике числится порядка 200 пауков разных размеров, видов и степени токсичности. Есть пугающая черная вдова (каракурты), разные виды птицеедов и много других пауков, названия которых невозможно выговорить.

Любовь к паукам у меня с детства. Как таковых страхов никогда не было, они наоборот были мне интересны, а с возрастом уже стал коллекционировать. Мне также нравится изучать поведение пауков. На своих выставках я как раз и рассказываю людям об их особенностях, делюсь полученным опытом, - рассказал разводчик.

Специального образования у Рашита нет, но опыт обращения с представителями паукообразных большой. Скорее это хобби, которое превратилось в прекрасное дело, помогающее людям преодолеть свои страхи.

У нас в Казахстане из всего того, что вы встречали, не так много опасных пауков. Даже если это будет ядовитый паук, то его укуса можно избежать. Часто встречающиеся виды - это желтый сак и черная вдова. А в целом все пауки ядовитые, разница только в уровне токсичности. В моей коллекции среди птицеедов самый опасный вид - пицелатерия. Это индийский паук, который обладает высокотоксичным ядом, вызывая при укусе паралич. Среди смертельноопасных видов у меня есть черная вдова (каракурты). Но данные виды живут недолго, - пояснил Рашит Бараев.

Чтобы избежать непредвиденных обстоятельств на выставках, разрешается трогать и брать в руки только не опасных пауков из разновидностей птицеедов. Но и с ними нужно быть аккуратным, так как они не дрессированные.

Оказалось, что пауков в принципе невозможно приучить к чему-либо, нужно подстраиваться под них.

Нужно осознать, что реальность не такая, как себе ее представляют. Когда человек берет в руки паука, он понимает, что воображение его обманывало. После такой терапии становится намного легче, - отметил он.

В этом лично убедился и наш корреспондент.

"Дома обычно держат неагрессивных американских птицеедов. Американские пауки популярны, их часто берут для съемок в кино. Помните фильм "Один дома", вот там как раз и был этот паук. Большинство из пауков, кстати, не видят так отчетливо как мы с вами. В основном они слепые. Для них важно тактильное ощущение, колебания, вибрации", - уточнил Рашит.

Если паука не злить и вести себя спокойно, то можно избежать укуса. Но наш герой не ищет легких путей. В качестве эксперимента он не раз провоцировал пауков на укусы.

Прежде чем знакомить людей с пауками я экспериментирую - провоцирую их на укусы. Несколько раз меня кусала черная вдова. Но к этому делу я подходил осознанно, подготовившись морально, заранее изучив возможные последствия, - рассказал коллекционер.

"Есть метод термической обработки или простыми словами - прижигание. Данный метод работает 50/50, потому что был один из четырех случаев, когда он мне не помог, и у меня произошел паралич легких. В место, куда укусила черная вдова, прикладывается две зажженные спички. Так как этот паук кусает не глубоко, при прижигании можно этот яд сжечь. Но естественно останутся шрамы, - подчеркнул Рашит.

Этот метод можно использовать при оказании первой доврачебной помощи. Но после придется какое-то время обязательно провести в отделении токсикологии.

Когда вы в испуганном состоянии, вы теряете много времени, что плохо. При укусе паука нужно действовать быстро. Потому что как только настанет стадия паралича легких, будет трудно дышать. В таких случаях нужно как-то продержаться до приезда скорой, и чтобы рядом обязательно кто-то был. После того как введут противокаракуртную сыворотку - отпустит. Обычно восстановление занимает две недели, но я восстановился за два дня, - рассказал он о своем опыте.

Черная вдова обитает практически во всех регионах Казахстана. Она имеет три расцветки, которые меняются в зависимости от степени взросления.

Первая расцветка черной вдовы, которую можно встретить с конца марта по апрель, черный с 12-ью белыми пятнами. Это детеныши, совсем маленькие пауки.

В мае, июне и июле она меняет свой цвет на черный с красными пятнами в белом окольцевали. В этом возрасте она уже опасна для человека.

С конца июля по начало августа подросток становится половозрелой самкой. Она меняет свой цвет и становится чисто черной.

Все пауки предсказуемы. То есть их действия можно легко предсказать в отличии от других животных. Мы спокойны - паук спокоен. Зная поведение паука, можно подстроиться. Они совершенно спокойно реагируют на прикосновения. Но если сделать резкое движение, то у паука включается так называемая инстинктивная программа - самооборона, защита, - заключил Рашит Бараев.

В целом пауки не так страшны, какими кажутся. На ощупь они мягкие и приятные.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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