136 млн тенге не заплатил налогов бизнесмен в Кызылорде 

Незаконные действия предпринимателя выявлены аудиторской проверкой.

В Кызылорде выявлен факт ущерба в особо крупном размере, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Кызылординской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере.

Нанесенный в бюджет ущерб насчитывается на сумму более 136 млн тенге. Незаконные действия предпринимателя выявлены аудиторской проверкой за период 2014-2018 годы, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Идет расследование по ст.245 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет в крупном размере путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах путем сокрытия).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!