Развод — боль или точка роста?

Виноватых в сложившейся ситуации нет, потому что в любых семейных отношениях всегда ответственны двое.

Довольно часто мы читаем в различных обзорах светской хроники о разводе той или иной звездной пары. Да и работники ЗАГСов могут подтвердить, что к ним приходят не только за регистрацией брака, но и для его расторжения. Как поступить, если между двумя любящими друг друга людей пробежала кошка? Нужно ли сразу подавать на развод, лишать детей полноценной семьи, или отношения можно "починить", корреспондент zakon.kz эксклюзивно узнал у известного российского писателя, психолога, специалиста по межличностным отношениям, автора бестселлера "Материнская любовь" Анатолия Некрасова и руководителя РОО "Союз отцов" Алихана Мусатаева.

Интересное наблюдение: чаще всего развода желают женщины, как бы странно это ни звучало. Анатолий Некрасов, который за более чем 30-летнюю практику помог многим людям обрести счастье и гармонию, в том числе возродить угасшую любовь, отмечает, что женщина более тонко чувствует, что что-то не так, но она под давлением ответственности перед детьми, перед родителями, перед родом, задавливает в себе это ощущение опасности дальнейших отношений, но в некоторых случаях она вынуждена делать первый шаг к разводу, а если она не в состоянии женственности, то рвать отношения жестко, грубо.

Неподготовленная в вопросах выхода из отношений, женщина может создать еще более сложную ситуацию всем. Конечно, и мужчины делают первый шаг, когда их границы мужского достоинства нарушены, и зачастую, спасаясь от избыточной материнской любви, они спасают себя в любви к другой женщине, - предостерегает Некрасов.

Виноватых в сложившейся ситуации нет, уверен психолог, потому что в любых семейных отношениях всегда ответственны двое.

В эволюционном мировоззрении вообще нет понятия "виновности". Нужно убирать чувство вины из своего сознания, иначе это дает остановку в развитии. Найти ошибки и исправить их, найти выход из сложившейся проблемы и перевести ее в задачу — вот перспективный путь. Это и есть путь к саморазвитию, улучшению взаимоотношений с партнером и повышению качества семьи, - сказал Анатолий Некрасов.

И все же, когда семейная жизнь превратилась в сплошные разборки между супругами, взаимопонимания нет давно, но из-за детей муж и жена пытаются изображать, что все хорошо, возникает резонный вопрос: нужно ли сохранять семью ради детей, когда отношения зашли в тупик?

Анатолий Некрасов считает, что на этот вопрос нет однозначного ответа.

Если партнеры использовали все инструменты по построению счастливой семьи, но им не удалось разрешить разногласия, то лучший выход — развод. Дети, которые растут в семьях без любви, похожи на ростки, пробившееся сквозь сухую землю. Однако рано или поздно без воды эти ростки завянут… А любовь — эта та самая вода, которая питает детей и позволяет им гармонично расти и развиваться. Понимая это, нужно стремиться к тому, чтобы в семье любовь обязательно была, или хотя бы были любовь и счастье у одного из родителей. Поэтому в некоторых случаях, для того чтобы дети смогли быть счастливыми, я рекомендую развод, - сказал Некрасов.

Он призывает не забывать о том, что развод — это не всегда крах, это выход в другое новое состояние и возможность улучшить жизнь обоих супругов, а значит, и детей.

Важно понимать, что критерий счастливой семьи — это радостное состояние всех ее членов. Чаще всего женщины боятся оставить ребенка без отца, и терпят немужские поступки, пьянство и даже рукоприкладство. В итоге такая жертвенность не позволяет детям расти в комфортных условиях и создает проблемы детям в будущем. Через 10 или 20 лет им придется ходить к психологам и убирать все негативные программы, которые они "заработали" в детстве. А эти программы обязательно появятся, если в семье нет любви, зато напряжение цветет пышным цветом. Есть и другая крайность: когда мамы вычеркивают отцов из своей жизни и жизни детей! Тогда детские судьбы тоже ломаются: матери не понимают, что избыточное материнство портит жизнь не только им, но и детям. Чрезмерный контроль, неумение проявлять любовь, неуважение к мужчине — отцу детей, создает несчастливые судьбы детям. Дети встают на сторону матери и не воспринимают в будущем мужчин: у них негативный опыт к отцам, а значит, и к мужчинам в целом, - констатировал специалист.

Особенно негативно это отражается на судьбе дочерей, потому как отец является первым мужчиной для девочек. Для мальчиков важно познать сильные стороны мужчин, научиться отвечать за свои поступки, научиться трудиться. А кто этому научит, как не отец? Именно он подает пример своим детям.

Необходимо выстраивать гармоничные отношения со своей половинкой, и неважно, в каком статусе вы находитесь (в разводе или нет). Поэтому развод может стать точкой роста для каждого, если подойти к этому вопросу профессионально. И важно помнить — выходить из отношений нужно на их взлете, на еще большей любви к друг другу, - посоветовал Анатолий Некрасов.

Молодой отец и любящий супруг Алихан Мусатаев не любит слово брак, он всегда говорит "союз", "тандем", "семья".

Всем отцам я бы хотел сказать, что находясь дома, ваша супруга устает от энергии, которую дает, излучает и забирает ребенок, поэтому ей всегда нужна поддержка моральная, физическая, энергетическая. Важно всегда давать ей больше, чем она просит. Я рекомендую молодым отцам говорить со своими супругами, когда приходят домой, узнавать, как прошел день, что нового, что ее волнует, - сказал Алихан.

Он убежден, что после свадьбы отношения в паре только укрепляются, меняются в лучшую сторону. Став семьей. Мужчина и женщина еще больше друг друга наполняют каждый из них растет вверх, женщина подпитывает энергией мужа, он становится успешнее на работе, и в свою очередь, вдохновляет женщину на то, чтобы быть многогранной, самореализовываться.

Ребенок – это, конечно, испытание, поэтому важно заранее изучить, что может поменяться в семейной жизни после его появления, - сказал Мусатаев.

Анатолий Некрасов, продолжая мысль Алихана, желает молодым парам, создавшим семьи, да и тем, кто еще только планирует создать семью, готовиться к этому: читать книги, статьи по саморазвитию, проходить курсы личностного роста и семейного благополучия. Благо, в эпоху онлайн-образования такие курсы есть, и обучение жить счастливо доступно всем.

Саморазвитие поможет каждому вовремя предотвращать конфликты и жить в радостном, гармоничном состоянии, а также стать профессионалом в семейной жизни! Мужчине очень важно знать свои задачи, а женщине — свои. Для долгой счастливой семейной жизни мужчине следует стать капитаном семейного корабля, а Женщине — научиться Любить и быть в состоянии Женственности, - заключил Анатолий Некрасов.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!