Новые назначения в партии Nur Otan

Данные кадровые решения отвечают поставленным руководством партии задачам по качественной реализации региональных предвыборных программ.

Кадровое обновление произошло в руководстве региональных филиалов партии "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Центрального аппарата, новые назначения произведены с учетом задач, поставленных Лидером партии по эффективной реализации предвыборных обещаний "Nur Otan"-а.

Так, в рамках исполнения поручения Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева об увеличении доли женщин в руководстве исполнительных и представительных органах власти до 30% первым заместителем председателя Алматинского областного филиала "Nur Otan" стала Гульнар Тойлыбаева. С 2007 года прошла трудовой путь от заведующего отделом до заместителя председателя областного филиала партии.

Также первым заместителем председателя Шымкентского городского филиала "Nur Otan" назначена Жанар Бектаева. С 2019 года работала руководителем управления внутренней политики акимата города Шымкент.

В рамках реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по созданию социальных лифтов для активной молодежи первым заместителем председателя столичного филиала "Nur Otan" назначен 30-летний Даулет Карибек. Член Бюро Политического совета партии и Президентского молодежного кадрового резерва. Прошел путь от эксперта до председателя молодежного крыла "Jas Otan". Последнее место работы – руководитель управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан.

В Алматы первым заместителем председателя городского филиала партии стал 33-летний Меиржан Отыншиев. Выпускник КазНУ имени аль-Фараби и Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Трудовую деятельность начал специалистом управления занятости и социальных программ города Алматы. Последние 2 года работал заместителем руководителя управления жилищной политики акимата Алматы.

По представлению регионального бюро политсовета первым заместителем Жамбылского областного филиала партии назначен Дауыл Бейсенкулов. До назначения возглавлял Управление внутренней политики акимата Жамбылской области.

По информации пресс-службы партии, Ерлан Каналимов (Нур-Султан), Станислав Канкуров (Алматы), Бахадыр Нарымбетов (Шымкент) и Жанболат Жоргенбаев (Алматинская область) были избраны секретарями маслихатов указанных регионов.

В свою очередь, первые заместители председателей Акмолинского, Актюбинского, Алматинского, Атырауского, Западно-Казахстанского, Кызылординского, Мангистауского, Павлодарского, Северо-Казахстанского и Туркестанского областных филиалов стали по совместительству руководителями фракций "Nur Otan" в региональных маслихатах.

Как отметили в пресс-службе, данные кадровые решения отвечают поставленным руководством партии задачам по качественной реализации региональных предвыборных программ "Nur Otan"-а и организации соответствующей работы в межэлекторальный цикл.

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