Если у вас есть эти банкноты, спешите их обменять

Нужно успеть до 1 февраля.

Национальный Банк напомнил что после 1 февраля 2021 года невозможно будет нигде обменять банкноты тенге номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года, передает zakon.kz.

На данный момент обмен проводится для физических лиц исключительно в филиалах Национального Банка.

Директор Департамента наличного денежного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов сообщил, что на данный момент наибольшее количество обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (23,6%), Нур-Султана (9,2%), Шымкента и Туркестанской области (8,5%). При этом 42,4% всех принятых к обмену купюр приходится на банкноты номиналом 10 000 тенге, далее следуют банкноты номиналом 2 000 тенге (30,6%) и 5 000 тенге (27,0%).

После 1 февраля 2021 года филиалы Национального Банка перестанут принимать и обменивать банкноты номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года. В этой связи, просим граждан до 1 февраля 2021 года обратиться в ближайший филиал для замены указанных банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты, - добавил Кажмуратов.

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