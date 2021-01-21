Мамин проинспектировал развитие Туркестана

Область заняла ведущие позиции по темпам роста инвестиций и приросту валового регионального продукта.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход строительства инфраструктурных объектов города Туркестан, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Глава правительства ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов — многофункционального туристического комплекса "Караван-сарай", многопрофильной больницы на 570 коек по международному стандарту JCI (планируется сдать в эксплуатацию летом 2022 года), Казахского драматического театра, областной научно-универсальной библиотеки, парка Первого Президента, дендропарка и ботанического сада.

А. Мамин также осмотрел введенные в эксплуатацию гостиницу "Hampton" и Международный университет туризма.

Премьер-министр провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и подготовки к саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который планируется провести весной в Туркестане.

Планируется, что в регионе будут производить кухонные плиты и электрические водонагреватели. Мощность — 1 млн единиц техники в год. Планируемый объем инвестиций — 36 млрд тг. Предприятие обеспечит создание 2100 новых рабочих мест.

В 2020 году инвестиции в основной капитал города Туркестан выросли в 3,8 раза в сравнении с 2019 годом и составили 367,6 млрд тенге. Основная доля инвестиций была направлена в сферы туризма, логистики и недвижимости. Инвестиции в основной капитал Туркестанской области в 2020 году достигли 703,3 млрд тг (+60%). Объем строительных работ увеличился на 65,8% до 299,9 млрд тг. Область заняла ведущие позиции по темпам роста инвестиций и приросту валового регионального продукта.

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