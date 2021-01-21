Депутат предложила отозвать и доработать законопроект о противодействии бытовому насилию

Она уверена, что по итогам всестороннего обсуждения совместно будет выработана новая модель законопроекта.

Председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Джамиля Нурманбетова сообщила, что законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию" будет доработан совместно с представителями гражданского общества и экспертами, передает zakon.kz.

Как вновь избранный председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК я в течение этих дней детально и конструктивно изучила основные положения проекта Закона Республики Казахстан "О противодействии семейно-бытовому насилию". Проанализировала мнения, высказанные в СМИ, как экспертами, так и представителями гражданского общества, а также многочисленные обращения граждан. Взвесив все объективные предложения, комментарии и высказывания, полагаю, что редакцию данного законопроекта, возможно, отозвать и начать совместную работу. Личный аккаунт в facebook.

Вместе с тем она отметила, что есть соответствующее поручение главы государства о необходимости ужесточения наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей.

Также в предвыборной программе партии "Nur Otan" есть большой раздел, направленный на укрепление института семьи, в котором отмечено о принятии жестких мер по снижению бытового насилия.

В связи с этим предлагаю провести на дискуссионной площадке Фракции партии "Nur Otan" предварительное широкое обсуждение по этой социально-значимой теме с привлечением всех заинтересованных лиц, включая представителей гражданского общества, активистов, независимых экспертов, - сказала депутат.

Она уверена, что по итогам всестороннего обсуждения совместно будет выработана новая модель законопроекта, которая создаст действенный механизм противодействия семейно-бытового насилия.

Данный законопроект в настоящее время бурно обсуждается в социальных сетях и собрал достаточно много противников, которые даже написали петицию и собирают подписи против документа.

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