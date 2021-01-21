Отстреливший ухо собаке мужчина найден в Акмолинской области

У него изъяты снегоход, два охотничьих ружья и патроны к нему.

Акмолинские полицейские с помощью новой системы видеонаблюдения установили мужчину, отстрелившего собаке ухо в пристоличном поселке Косшы, сообщает zakon.kz.

20 января в социальной сети в Instagram в группе очевидец сообщил о раненой собаке и мертвом щенке рядом с ней. По словам жителей, отстрел был совершен ещё ночью, когда кто-то катался на снегоходах и палил по собакам. Пострадавшую собаку неравнодушные граждане доставили в больницу и оказали ей первую помощь.

Полицейским удалось установить подозреваемого.

Им оказался 44-летний житель с.Косшы, у которого изъяты снегоход, два охотничьих ружья и патроны к нему. В отношении данного гражданина составлены административные протокола по ст. 436 КРКоАП "Стрельба из огнестрельного газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах", ст. 408. "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек", - отметили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

20 января в поселковом отделе полиции Косшынского сельского округа был презентован мини - центр оперативного управления, техническую оснащенность которого проверил лично начальник Департамента полиции генерал – майор Арманбек Баймурзин. Необходимо отметить, что технические возможности мини-цоу позволяют сотрудниками центра оперативного управления в режиме онлайн контролировать правопорядок в поселке: на мониторе компьютера отображаются данные 128 видеокамер, из которых 66 установлены в жилом массиве "Лесная поляна".

В целом, установка видеокамер в п.Косшы осуществлялась согласно анализу криминогенной ситуации.

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