Антикоррупционная служба: без информационного фронта никуда

Успешно решаются задачи по вовлечению представителей общественности и экспертов в борьбу с коррупцией.

Заместитель директора Департамента партнерства Антикоррупционной службы Перизат Садуакас в ходе брифинга рассказала о том, как реализуется принцип открытости в информационной работе ведомства, передает zakon.kz.

С апреля 2020 года Агентством запущены уникальные медиа-проекты "AntikorNews" и "АntikorLive".

Аудиторию проекта "AntikorLive" составляют пользователи популярных социальных сетей и видеохостингов. "Прямые эфиры" проходят в установленное время в формате интервью, блица, лекции с участием представителей центральных и местных исполнительных органов, квазигосударственного сектора, а также лидеров общественного мнения.

Эфиры проекта анонсируются в СМИ, во время которых спикеры дают свои ответы на вопросы граждан. Некоторые темы приобретают общественный резонанс, акцентируя таким образом внимание государственных органов на проблемных вопросах.

В целом за 2020 год в рамках проекта "AntikorLive" состоялось 139 прямых эфиров с участием 150 спикеров. Территориальные департаменты Агентства провели 5,5 тысяч прямых эфиров с участием более 4 500 спикеров. Общее количество просмотров – около 4 млн.

В то же время, в 2020 году произведено 40 выпусков "AntikorNews", подготовленных Центральным аппаратом Агентства, и более 650 выпусков территориальными департаментами с эксклюзивными кадрами о деятельности Антикоррупционной службы. Также, в рамках проекта "AntikorNews" проведено около 60 брифингов, опубликовано порядка 130 оперативных съемок и более 6,2 тысяч материалов в СМИ. Представители Антикора участвовали в 5 пресс-конференциях в Службе центральных коммуникаций и Центре международных программ "Болашақ".

Следует также отметить, что Агентство стало первым государственным органом, выпустившим тематическую почтовую марку и почтовые конверты с цитатами Елбасы о борьбе с коррупцией. проведен конкурс для СМИ на антикоррупционную тематику.

Антикоррупционное ведомство расширяет гражданское участие в своей работе, создавая комфортные площадки для взаимодействия и сотрудничества. Одной из них стали сервисные центры "Antikor ortalygy", действующие во всех регионах страны. Первые руководители территориальных департаментов Агентства в прошлом году в "Antikor ortalygy" провели более 600 приемов граждан.

Следует отметить работу специальных мониторинговых групп, информационно-просветительских штабов и антикоррупционных проектов "Adaldyq alańy", "Protecting Business and Investments", "Adal komek", "Ашық бюджет" и других, которые успешно решают задачу по вовлечению представителей общественности и экспертов в борьбу с коррупцией.

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