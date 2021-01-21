Нужно ли представлять декларацию о доходах уволенным с госслужбы

Ранее они обязаны были это делать.

Будут ли представлять Декларацию о доходах и имуществе в органы государственных доходов лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, начиная в 2021 года? На этот вопрос ответили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Как пояснили в КГ, ранее согласно закону "О противодействии коррупции" лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, в течение трех лет после увольнения обязаны были представлять в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе (форма отчетности 230.00).

Однако в связи с внедрением всеобщего декларирования с 1 января 2021 года требования по представлению Декларации о доходах и имуществе по форме 230.00 прекращаются, в том числе для лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам.

Необходимо учесть, что в случае получения в 2020 году имущественного дохода, дохода из источников за пределами Республики Казахстан и иных доходов, предусмотренных статьей 363 Налогового кодекса указанные лица, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в налоговый орган по месту нахождения (жительства). Срок представления данной декларации не позднее 31 марта 2021 года. Комитет госдоходов.

В случае, если физическим лицом по ошибке представлена декларация по форме 230.00 за 2020 год, то такая декларация подлежит отзыву.

Напомним, что наступивший год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования.

Налоговым законодательством внедрение всеобщего декларирования определено в четыре этапа.

На первом этапе - с 1 января 2021 года обязаны декларироваться:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республики Казахстан" и законом "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

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