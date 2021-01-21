Полицейских Павлодарской области обвинили в эксплуатации несовершеннолетних

Продавцы продуктовых магазинов обвинили полицейских в эксплуатации несовершеннолетних, подлости и "подставах".

В Павлодарской области продавцы продуктовых магазинов уверены, что стражи правопорядка принуждают детей покупать алкоголь, чтобы штрафовать магазины, сообщает zakon.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Жалоба на полицейских появилась несколько дней назад в instagram аккаунте "Полезный экибастузец".

Наши полицейские мутят подставы. По камере видно, что этот парень неспроста смотрит на камеру. Работает он на полицию. Вообще несовершеннолетние не приходят так в магазин покупать пиво, зная, что им не продадут. Они лучше попросят взрослых. Поэтому продавцы расслабленные, знают, что несовершеннолетние сами не сунутся. В этот момент полиция подсылает таких, кто выглядит постарше. Это нечестно и подло. Это вообще законно, что полиция принуждает несовершеннолетних к покупке алкоголя? - посетовали продавцы.

Сами полицейские решили такое провокационное сообщение без ответа не оставлять.

В ходе проверки установлено, что в полицию Экибастуза обратились горожане о привлечении к ответственности владельцев торговых точек и увеселительных заведений к ответственности, так как работники реализуют алкогольную продукцию их несовершеннолетним детям, - сообщили стражи правопорядка.

В результате с начала этого года полицейскими выявлено десять таких фактов.

По каждому из них в отношении владельцев торговых точек возбуждены административные производства по статье 200 КоАП РК - "Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции". Материалы уже направлены в суд.

В этом случае жительнице города Экибастуза, написавшей пост, необходимо обратиться в управление собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области. В противном случае департамент оставляет за собой право обратиться в суд за распространение заведомо ложной информации в соответствии со статьей 274 УК Республики Казахстан, - пригрозили полицейские.

В департаменте также отметили, что в соответствии с кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» продавец обязан требовать удостоверяющий личность документ у покупателей при продаже им алкогольной и табачной продукции. Покупатель должен подтвердить, что ему уже исполнился 21 год.

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