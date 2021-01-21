С ноября 2019 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра РК.

Бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов назначен вице-министром культуры и спорта РК, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Постановлением Правительства РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК.

Габидулла Абдрахимов родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе "Болашак", магистр государственного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете.

С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы.

В 2008-2012 гг. - руководитель Канцелярии премьер-министра РК.

В 2012-2013 гг. - председатель Агентства РК по защите конкуренции.

В 2013-2015 гг. - заместитель руководителя Администрации Президента РК.

В 2015-2017 гг. - аким Шымкента.

В 2017-2018 гг. - секретарь партии "Нұр-Отан".

В 2018-2019 гг. - аким Шымкента.

С ноября 2019 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра РК.

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