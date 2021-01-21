Еще семь заведений закрыли в Алматы из-за нарушения карантина

С начала января за нарушение карантинных мер предприятия и физлица были оштрафованы на 3,5 млн тенге.

В Алматы с начала января за нарушение карантинных мер предприятия и физлица были оштрафованы на 3,5 млн тенге, сообщает zakon.kz.

По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в мегаполисе в усиленном режиме продолжают работу 32 мониторинговые группы. Главная задача - контроль над соблюдением карантинных мер, пресечение фактов нарушения для недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также проведение разъяснительной работы.

С начала текущего года, в период с 1 по 19 января, проведено 221 мероприятие, проверкой охвачено 1634 объектов, на 60 объектах выявлены нарушения карантинных мер. Составлено 35 протоколов, из них на юридические лица - 15 протоколов на сумму 2 610 715 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц - 25 протокола на сумму 875 100 тенге. Ранее судом были вынесены решения о приостановлении деятельности и наложении штрафа в отношении 19 субъектов предпринимательства. На сегодня в суд переданы дополнительно 7 материалов по ст. 462 ч. 3:

по Алатаускому району - 3 материала: кафе "Жақсылық", кафе "Центр шашлыка", кафе "Парваз" (приостановлен на 1 месяц, штраф - 100 МРП);по Алмалинскому району - 1 материал по ресторану "Финик";по Жетысускому району - 1 материал на компьютерный клуб Ниязова Ж.А.;по Наурызбайскому району - 2 материала: кафе "Премьера", кафе "Таужолы" (приостановление деятельности на 1 месяц, штраф - 100 МРП).

Акимат Алматы призывает жителей и гостей мегаполиса строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, соблюдать меры личной гигиены. Эти меры защиты здоровья особо касаются наиболее уязвимых категорий горожан – детей, пожилых, а также лиц с хроническими заболеваниями. Также важно соблюдать меры предосторожности в общественном транспорте.

Субъектам предпринимательства необходимо в период пандемии и угрозы новой Волны масштабного заражения неукоснительно соблюдать требования мер безопасности – это термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемости средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличия санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, обеспечения вентиляции и проветривания помещений. Нарушение вышеуказанных требований приводит к заболеваемости среди работников организации и приостановлению работы предприятий.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции и масочного режима в общественном транспорте, наличие санитайзеров.

За нарушение ограничительных карантинных мер в общественном транспорте на физические лица, которые не соблюдают масочный режим, предусмотрен штраф в размере 30 МРП, а на перевозчиков в зависимости от принадлежности к малому, среднему или крупному бизнесу - штраф составляет от 230 МРП до 1600 МРП. заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов

Напомним, по данным ДСЭК города Алматы, в мегаполисе с 1 января наблюдается ежедневный прирост заболевания коронавирусной инфекции. На сегодня зарегистрировано свыше 20 тыс. случаев и сегодняшнего дня город Алматы вновь вошел в “желтую зону”.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!