Опубликовано новое постановление о карантине в Атырауской области

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 22 января 2021 года.

В Атырауской области усиливают ограничительные карантинные меры. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона, сообщает zakon.kz.

Согласно тексту документа, с учетом сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории Атырауской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения на территории региона до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ввести на территории области ряд ограничений. Акимату Атырауской области, акимам районов и города Атырау обеспечить соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, - говорится в тексте.

Также запрещена деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

Приостановить работы объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров. Перевести не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на дистанционную форму работы. За исключением служб, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения. На дистанционную форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, - говорится в постановлении.

Главный санитарный врач также постановляет:

— организацию работы Центров обслуживания населения в том числе спецЦОНов с 9.00.часов до 18.00 часов. В субботние и воскресные дни приостановить. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНови спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot2.0;

— организацию работы учреждений государственных доходов в Центрахгосударственных услуг с установленным графиком работы. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях;

— детские кабинеты коррекции, детские образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов;

— дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях.

— медицинские центры, кабинеты, стоматологии (по записи) с 09.00 часов до 18.00 часов;

— объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 80%;

— религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Запретить проведение массовых мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других);

— продуктовые магазины с 09.00 часов до 22.00 часов (реализация продуктов питания должна производится только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);

— продовольственные и непродовольственные рынки — график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, в субботний день с 09.00 часов до 17.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресный день;

— торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины -разрешено работать только в будние дни: с 09.00 часов до 22.00 часов, в субботний день с 09.00 часов до 17.00 часов (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в воскресный день, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

— объектам общественного питания с 09.00 часов до 20.00 часа (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), фудкортам работать только на доставку.

— салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги, SPAцентры(салоны), с 09.00 часов до 18.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя).

— фитнесс центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы — по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 часов до 22.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя). В субботние и воскресные дни приостановить;

— бани, сауны, СПА-центры бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов. В субботние и воскресные дни приостановить;

Новое постановление вступает в силу с 00:00 часов 22 января 2021 года.

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