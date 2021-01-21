Состоящий на учете в психдиспансере мужчина "заминировал" ресторан в Алматинской области

После проверки в помещении ресторана никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сельчанин “заминировал” кафе в Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 20 января в 11:18 часов на канал “102” Карасайского района поступил звонок от мужчины, который сообщил, что в одном из кафе села Шамалган, заложено взрывное устройство. На место выехали следственно-оперативная группа, сотрудники управления по противодействию экстремизму, а также представители компетентных служб.

Следственно-оперативная группа оцепила территорию здания и эвакуировала порядка десяти человек. После проверки в помещении ресторана никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено. Вызов оказался ложным. начальник Управления по противодействию экстремизму Руслан Найзабасов

В течение короткого времени полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который состоит на учете в психоневрологическом учреждении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомню, что совершение данного уголовного правонарушения наказывается в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Руслан Найзабасов

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