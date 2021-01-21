Правила снятия пенсии на жилье утвердили в РК

Единовременные пенсионные выплаты используются неограниченное число раз.

Опубликованы правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, утвержденные 21 января приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает zakon.kz.

Для использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий заявителю нужно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты.

Затем заявитель с помощью ЭЦП или другим электронным способом авторизуется на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открывает свой личный кабинет, в котором подает заявку на открытие специального счета.

После открытия специального счета заявитель заполняет электронные заявления на единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога.

Согласно правилам, пенсионные выплаты допускается использовать для:

полного расчета по гражданско-правовым сделкам, связанным с приобретением жилья по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству. А также для строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка); внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и (или) жилища, с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу, рефинансирования ипотечного жилищного займа; получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа; приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком, частичного, полного погашения задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища; частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ.

Единовременные пенсионные выплаты могут использоваться неограниченное число раз.

Казахстанцы могут использовать единовременные пенсионные выплаты, принадлежащие заявителю в лице супруга или близких родственников. Для использования получателем единовременных пенсионных выплат, уступаемых заявителем в лице супруга и, или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете соглашение об уступке единовременных пенсионных выплат.

Близкими родственниками считаются родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом. При недостаточности суммы единовременных пенсионных, допускается использование собственных средств.

Наличие в собственности получателя жилья не является основанием для отказа в получении и использовании единовременных пенсионных выплат.

Использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий осуществляется безналичным способом.

Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга или близких родственников получателя.

Не допускается продажа недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение пяти лет. За исключением двух случаев:

1. Реализация заложенного недвижимого имущества залогодержателем. В данном случае сумма единовременной пенсионной выплаты подлежит возврату ее получателю.

2. Реализация недвижимого имущества по решению суда.

Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более 5 лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть если ипотека погашена раньше мораторий снимается.

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