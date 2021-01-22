Рамзан Кадыров обратился к ООН и ОБСЕ

Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, чтобы предать правосудию, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Instagram.

Ахмед Закаев поддерживает "Иблисское государство"*... Он поддерживает "Имарат Кавказ", которые подчинились "Иблисскому государству". Я обращаюсь к Совету безопасности ООН, ОБСЕ и другим организациям, это террорист номер один. Выдайте нам... мы будем судить его по всей строгости закона. глава Чечни Рамзан Кадыров

Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично.

В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.

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