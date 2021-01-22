Ученые выявили пять типов коронавирусной инфекции

Ученые также выяснили, что активность генов у нейтрофилов при взаимодействии с SARS-CoV-2 отличается от той активности, которая происходит при гриппе, ВИЧ или туберкулезе.

Ученые Боннского университета предложили поделить случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Результаты исследования опубликованы в журнале Genome Medicine.

Специалисты провели анализ работы иммунных генов 95 добровольцев, среди которых были как здоровые, так и больные COVID-19 пациенты. Ученым удалось выделить пять категорий: первые две группы составляли тяжелые случаи COVID-19, в оставшихся трех случаях коронавирус протекал в более легкой форме.

Эти пять групп удалось выделить по состоянию генов у клеток нейтрофилов. Эти клетки принадлежат к классу лейкоцитов и отвечают за врожденный иммунитет, который активируется сразу после попадания патогена в организм человека. Согласно исследованию, при заражении коронавирусом нейтрофилы работают пятью разными способами.

Ученые также выяснили, что активность генов у нейтрофилов при взаимодействии с SARS-CoV-2 отличается от той активности, которая происходит при гриппе, ВИЧ или туберкулезе. Однако исследователи допустили, что типов коронавирусной инфекции может быть больше, чем можно определить по нейтрофилам, что и предстоит выяснить.

По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели почти 95 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 96,8 миллиона.

Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (24,4 миллиона заболевших), Индия (10,61 миллиона) и Бразилия (8,63 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Италию и Испанию.

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