СМИ: Олимпиаду в Токио могут перенести на 2032 год

По информации источника, внутри правительства ищут путь для объявления об отмене Игр при сохранении возможности их повторного проведения в Токио.

Японское правительство в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации источника газеты Times, внутри правительства ищут путь для объявления об отмене Игр при сохранении возможности их повторного проведения в Токио.

Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что (провести Олимпиаду) будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится. источник в правительстве Японии

Также, по его словам, после отмены основное внимание будет уделено обеспечению безопасности для проведения Игр в ближайшую свободную дату - 2032 году.

Также сообщается, что оппозиционные партии в Японии сходятся во мнении, что Олимпийские игры в Токио следует повторно перенести или отменить из-за ситуации с коронавирусом в мире.

В частности, лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что к лету "процесс вакцинации еще не будет завершен". Кроме того, он отмечает, что сложно будет направить достаточное количество медицинского персонала для работы на самих соревнованиях, поскольку большинство врачей занимаются больными коронавирусом.

Отмечается, что аналогичного мнения придерживается и председатель главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано. Он указал на безответственность стремления правительства провести Игры, поскольку пандемия по всему миру сейчас в самом разгаре. Ряд других представителей оппозиции также высказался в пользу того, чтобы Япония решила вопрос об отсрочке или отмене Олимпиады на консультациях с Международным олимпийским комитетом.

21 января президент МОК Томас Бах исключил возможность повторного переноса или отмены Игр в Токио.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований. Бюджет Олимпиады вырос из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, и теперь составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).

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