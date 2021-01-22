Большой брелок застрял в носоглотке трехмесячного ребенка в Мангистау

По словам родителей, брелок в рот малыша засунула двухлетняя старшая сестра.

Брелок в виде динозавра застрял в носоглотке трехмесячного ребенка. Врачи смогли вовремя его вытащить, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице, младенца в экстренном порядке доставили из Жанаозена 20 января. В носоглотке трехмесячного ребенка застрял инородный предмет. Попытки врачей Жанаозенской городской больницы достать его оказались безуспешны.

Фото: Мангистауская областная многопрофильная детская больница

Отмечается, что в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице врачи оценили серьезность ситуации. Врач Казбек Шукуров принял решение сделать ребенку анестезию и эндоскопическим путем успешно вытащил предмет из носоглотки младенца. Инородным телом оказался брелок в виде динозавра.

Ребенок остался жив по случайному стечению обстоятельств. Если бы малыш проглотил предмет, то он застрял бы в области глотки, и последствия были бы необратимы, - объяснил врач.

По словам родителей, брелок в рот малыша засунула двухлетняя старшая сестра. Врачи попросили родителей соблюдать осторожность и тщательнее приглядывать за маленькими детьми.

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