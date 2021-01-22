Какие приемы помогут предотвратить выгорание экрана смартфона

По словам эксперта, способов восстановления дисплея на данный момент не существует, но если придерживаться всех рекомендаций, можно продлить срок его эксплуатации.

Как справиться с проблемой выгорания экрана на современных смартфонах, передает zakon.kz.

Дефекты, которые появляются на мониторах гаджетов, стали в последнее время настоящей головной болью для пользователей. На экранах смартфонов все чаще проявляются следы выгорания матрицы. Почему это происходит, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Мы стали чаще использовать смартфоны, постоянно их включаем и реже меняем. Все это приводит к тому, что у многих гаджетов уже после двух лет эксплуатации на экранах появляются остаточные следы элементов интерфейса, начинается выгорание матрицы. В первую очередь выгорают области, где используются синие и белые цвета, то есть остаются следы от клавиатуры, а также от индикатора с часами в верхней полоске экрана. руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин

Он рассказал, какие приемы помогут предотвратить выгорание дисплея.

По возможности используйте темную тему оформления, это увеличит время работы смартфонов. В идеале нужно еще включить принудительный таймер выключения экрана при отсутствии активности – лучше всего не больше пяти минут, это поможет не изнашивать экран, если просто забыли выключить смартфон. Без необходимости лучше не выкручивать яркость на максимум, не использовать смартфон как часы с постоянно активным изображением и почаще менять обои и расположение иконок, - посоветовал эксперт.

По его словам, задуматься о возможности выгорания экрана нужно еще на стадии приобретения смартфона и не брать гаджеты с витрины. Эксперт также рекомендовал отдавать предпочтение производителям с собственным производством дисплеев.

Настоятельно не рекомендую покупать витринные образцы, даже с хорошей скидкой. Они активны продолжительное время, поэтому даже если при покупке дефекты вы не заметите, они гарантированно появятся через несколько месяцев. Лучше выбирать производителя, у которого есть собственное производство и дисплеев, и других комплектующих. Дмитрий Рябинин

Он отметил, что способов восстановления дисплея на данный момент не существует, но если придерживаться всех рекомендаций, можно продлить срок его эксплуатации.

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