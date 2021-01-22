23 января запустят онлайн-платформу для заявок на снятие пенсионных накоплений

Вступили в силу Правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

23 января 2021 года АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"", уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения, запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений, сообщает zakon.kz.

Единовременные пенсионные выплаты можно использовать самостоятельно. А если вкладчик ЕНПФ не планирует использовать данные выплаты сам, он может уступить их своему близкому родственнику и/или супругу/супруге.

Согласно правилам использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, данные выплаты допускается использовать на цели:

На какие цели можно использовать пенсионные деньги Погашение задолженности по ипотечному займу, в т.ч. в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное). Вы можете частично или полностью погасить задолженность по займу на приобретение жилища, жилища с проведением ремонта в рамках одного договора банковского займа, полученному в любом банке или ипотечной компании. Также, вы можете погасить заем, полученный по системе жилищных строительных сбережений, выданный на строительство индивидуального жилого дома, включая приобретение земельного участка с целевым назначением ИЖС или ЛПХ. Приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп). Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилище можно приобрести на первичном или вторичном рынке, а также в строящемся доме путем долевого участия в жилищном строительстве, имеющим гарантию согласно законодательству РК, приватизации, рассрочки, обмена, договору о передачи доли в многоквартирном жилом доме в соответсвии с законодательством о долевом участии РК. Жилье по данной цели можно приобрести и за счет пенсионных накоплений и за счет пенсионных и собственных средств. Получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений в Отбасы банке. Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилище можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Так же, в рамках одного договора банкового займа можно приобрести жилье с проведением ремонта, произвести строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением ИЖС или ЛПХ. Внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа (в т.ч. в рамках финансирования исламским банком). Вы можете приобрести квартиру, индивидуальный жилой дом, комнату в общежитии. Жилье можно приобрести на первичном или вторичном рынке. Так же, в рамках одного договора банкового займа можно приобрести жилье с проведением ремонта. Частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ. Строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка). Вы можете построить индивидуальный жилой дом (в том числе приобрести земельный участок с целевым назначением ИЖС или ЛПХ) за счет пенсионных накоплений, за счет пенсионных накоплений и собственных средств. Рефинансирование ипотечного жилищного займа. Вы можете рефинансировать в Отбасы банке ипотечные жилищные займы, выданные другими банками на приобретение жилья (в том числе с проведением ремонта), строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка). Что нужно для подачи заявления на снятие пенсионных денег

До подачи заявления необходимо иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) с актуальным сроком действия. Уточнить доступную сумму пенсионных накоплений можно на портале ЕНПФ РК.

Единовременные пенсионные выплаты на цели улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения, определенные правилами, можно использовать на разные цели и неограниченное количество раз.

Необходимо посредством ЭЦП или иным электронным способом авторизироваться на интернет - ресурсе уполномоченного оператора, открыть свой личный кабинет и подать заявку на открытие специального счета.

Заявитель может также открыть специальный счет иным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора.

Сколько будет рассматриваться заявление

После открытия специального счета заполнить электронные заявления на единовременную пенсионную выплату с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога.

Доступными для использования будут средства, накопленные на пенсионном счету сверх порога достаточности и за вычетом ИПН (индивидуального подоходного налога) в случае выбора оплаты ИПН без отсрочки. Вместе с тем, получателям может быть предоставлена отсрочка по уплате ИПН. В этом случае клиент может воспользоваться всей суммой пенсионных накоплений свыше порога достаточности.Отбасы банк в течение 2 (двух) рабочих дней после рассмотрения заявления заявителя на единовременную пенсионную выплату направляет сведения о зарегистрированных заявлениях в ЕНПФ в рамках электронного уведомления, в порядке, установленном соответствующим соглашением, заключенном с ЕНПФ.

ЕНПФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения электронного уведомления от Отбасы банк перечисляет сумму единовременной пенсионной выплаты в Отбасы банк, который зачисляет ее на специальный счет заявителя.

Получатель после поступления средств на специальный счет, предоставляет в Отбасы банк документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат на цели, определенные Правилами, в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты их поступления.

В случае не предоставления подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ.

При уступке близкому родственнику или супругу/ге единовременные пенсионные выплаты переводятся со специального счета заявителя на специальный счет получателя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления подтверждающих документов.

Отбасы банк проверяет предоставленные получателем документы по целевому назначению единовременных пенсионных выплат в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

Важно отметить, что эти средства будут максимально защищены, их нельзя будет списать в рамках каких-то других долговых обязательств заявителя.

Учитывая высокую социальную ответственность, общественные ожидания и важность поручения Президента РК К.К.Токаева, АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"", как уполномоченный оператор, не будет взимать комиссию за оказание агентских услуг, связанных с открытием и ведением специальных текущих счетов, на которые будут зачислены пенсионные сбережения, а также за перевод пенсионных выплат со специального текущего счета по их целевому назначению.

Сколько нельзя продавать жилье приобретенное на пенсионные деньги

Если жилище приобретено с использованием единовременных пенсионных выплат за счет ипотечного жилищного займа со сроком погашения более 5 лет, – не допускается реализация этого жилища в течении 5 лет за исключением случаев:1) реализации заложенного недвижимого имущества залогодержателем в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества";2) реализации недвижимого имущества по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

В целях контроля исполнения настоящего пункта получатель в личном кабинете на дату перечисления единовременной пенсионной выплаты подписывает обязательство об ограничении реализации недвижимого имущества, на которое была использована единовременная пенсионная выплата. Удостоверяет его ЭЦП или иным электронным способом, установленным внутренним документом уполномоченного оператора.

При недостаточности суммы единовременных пенсионных выплат на цели, предусмотренные Правилами, допускается использование собственных средств.

Не допускаются использование единовременных пенсионных выплат на приобретение недвижимого имущества у супруга (-ги), близких родственников получателя.

Не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат в течение 5 (пяти) лет за исключением случаев:1) реализации заложенного недвижимого имущества залогодержателем в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества";2) реализации недвижимого имущества по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

С полным тестом Правил можно ознакомится здесь.

Вкладчики ЕНПФ, которые планируют использовать единовременные пенсионные выплаты в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения уже с 13 января в режиме онлайн открывают специальные текущие счета в АО "Отбасы банк". На сегодняшний день в нашем Банке открыто более 57 000 специальных счетов, отметила Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО "Отбасы банк".

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