В Туркестанской области мужчину избили до смерти за связь с замужней

Стартовал суд.

В Сарыагаше стартовал суд по смертельному избиению туркестанского предпринимателя, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Астана ТВ", над 27-летним Ауэзханом Баймырзаевым жестоко расправились за связь с замужней женщиной.

На скамье подсудимых ее брат и муж. Родные погибшего считают, что подсудимым вменяют слишком мягкую статью, убивать они шли намеренно.

Подсудимые Ниязов Есенгельды и Толеш Шынгысхан своими действиями, с целью умышленного причинения серьезного вреда здоровью, по предварительному сговору с группой лиц нанесли серьезные телесные повреждения Баймырзаеву, что привело к смерти по неосторожности. Они обвиняются в умышленных действиях, - отметил Ермек Абдиганиев, государственный обвинитель.

Любовная история с трагичным финалом произошла весной минувшего года. Молодой семьянин Ауэзхан Баймырзаев был в тайных отношениях с многодетной матерью. Как выяснилось, даже купил отдельную квартиру, чтобы жить с ней. Женщина этого тоже хотела, и даже готова была уйти от законного мужа.

Когда об отношениях, влюбленных узнали родственники, разгорелся скандал. Родные и близкие женщины позвали Ауэзхана на встречу и устроили самосуд. Его связали по рукам и ногам и жесткого избили. Парень пробыл в коме 4 дня и скончался в больнице. Жестокая расправа над погибшим происходила на глазах родного брата-колясочника. Он физически не смог вмешаться и защитить близкого человека.

Потерпевшая сторона продолжает настаивать на необъективном расследовании. В суде, адвокаты и брат погибшего хотят представить доказательства того, что это было спланированное убийство.

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