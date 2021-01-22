Бизнес-леди украла деньги, выделенные на оказание бесплатных медуслуг 

Ее приговорили к 7, 5 годам лишения свободы .

В Атырауской области предпринимательница совершила хищение бюджетных средств, выделенных на оказание бесплатных медицинских услуг, сообщает zakon.kz.

Завершено расследование уголовного дела по ст.189 ч.4 п.2 УК РК в отношении директора двух предприятий Атырау.

Руководитель компаний, используя служебное положение, совершила хищение бюджетных денежных средств на сумму более 16,8 млн тенге, выделенных НАО "Фонд социального медицинского страхования по Атырауской области" в рамках государственный программы "Денсаулык" - "Оказание бесплатных медицинских услуг", - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

Ущерб подтвержден заключением Института судебной экспертизы Атырауской области. В связи с тем, что ущерб не возмещен, наложен арест на имущество подозреваемого лица.

Приговором суда №2 города Атырау она признана виновной в совершении вышеуказанного правонарушения и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на 5 лет.

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