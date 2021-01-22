Завод по производству вакцин в Кордайском районе достроят в марте

Строительство велось с учетом дальнейшего соответствия технологического процесса.

Ералы Тугжанов во время рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы главы правительства, завод будет выпускать необходимые для страны биопрепараты против основных социально-значимых инфекционных заболеваний.

Это вакцины против COVID-19 и пандемического гриппа, сплит-вакцины против сезонного гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и другие препараты.

Ералы Тугжанов поручил обратить внимание, чтобы строительство велось с учетом дальнейшего соответствия технологического процесса и условий производства стандартам GMP. Вице-премьер также отметил необходимость тесного взаимодействия подрядных компаний с руководством научно-исследовательского института, министерств здравоохранения, образования и науки.

На территории строительной площадки вице-премьер ознакомился с проектом, основными производственными и технологическими данными, осмотрел макет и схему производственного процесса. Монтаж и пусконаладочные работы планируется завершить в марте 2021 года. На сегодняшний день завершено строительство вспомогательных зданий и сооружений: котельной, трансформаторной и насосной станций, хлораторной, энергетических объектов, - говорится в сообщении.

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