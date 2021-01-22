Как выглядит интерьер Овального кабинета при Байдене

Интерьер был переиначен после ухода Трампа.

Журналистам показали, как изменился интерьер Овального кабинета в Белом доме с приходом Джо Байдена, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Для Байдена было важно войти в кабинет, который бы олицетворял Америку и показывал, каким он будет президентом, - сказала Washinghton Post заместитель директора аппарата Овального кабинета Эшли Уильямс.

В кабинете исчез портрет Эндрю Джексона, седьмого президента США, с которым Трамп часто отождествлял себя. Его заменили на портрет Бенджамина Франклина. По бокам от камина расположены бюсты Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. В кабинете имеется еще один бюст ключевой фигуры в движении за гражданские права - Розы Паркс.

Над камином висит большой портрет Франклина Рузвельта, президента, который провел страну через Великую депрессию и Вторую мировую войну.

В офисе Байдена также имеется портрет Томаса Джефферсона. Рядом с ним - портрет бывшего министра финансов Александра Гамильтона, с которым третий президент США часто не соглашался и вступал в споры. Также в кабинете расположены портреты Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

За спиной Байдена на столе стоят семейные фотографии. Там же находится бюст Сесара Чавеса, мексикано-американского лидера лейбористов, который боролся за права сельскохозяйственных рабочих в 1960-х и 70-х годах.

Флаги различных родов войск были заменены американским флагом и флагом с президентской печатью.

Исчез бюст сэра Уинстона Черчилля.

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