Нигматулин: Мажилис рассмотрит международное соглашение о борьбе с автоугонами

В проект повестки пленарного заседания Палаты предложен вопрос о Плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента VII созыва на первую сессию.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутаты рассмотрят пакет ратификационных законопроектов. Это поправки в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата.

В этом ряду и изменения в Договор между Казахстаном и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Здесь же Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС. Реализация Соглашения позволит в том числе повысить конкурентоспособность отечественной племенной продукции.

В проект повестки пленарного заседания Палаты предложен вопрос о Плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента VII созыва на первую сессию.

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