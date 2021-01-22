Назван самый счастливый знак зодиака в феврале 

В этом месяце на небе появятся несколько астрологических аспектов, которые будут отвечать за удачу пяти знаков зодиака.

Февраль 2021 года, и особенно его вторую половину, астрологи называют благоприятным месяцем. Однако в большей степени повезет представителю одного знака зодиака, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Овен

В окружении Овнов могут появиться люди с полезной информацией, готовые оказывать не только интеллектуальную, но и эмоциональную и финансовую поддержку.

Телец

Тельцы должны быть готовым к тому, что в феврале 2021 им придется с чем-то расстаться, отпустить. Это необходимый момент в реализации задуманного.

Близнецы

Близнецам в феврале советуют быть внимательнее к мелочам. Важно помнить о том, что решения, принятые в этом месяце, могут иметь долгоиграющие последствия.

Рак

Ракам в феврале рекомендуется сделать шаг назад и осмотреться. Они могут заметить более выгодные предложения или более короткий путь к достижению желаемого.

Лев

Льву в феврале стоит научиться вести переговоры, уступать и искать компромисс. А вот идти напролом, по головам, совершенно не стоит, предупреждают специалисты.

Дева

Дева в этот период будет чувствовать себя как белка в колесе. Чтобы изменить ситуацию, советуют остановиться и продумать план для дальнейших действий. Также у дев в феврале активизируются интеллектуальные и аналитические способности. Они смогут в полной мере проявить профессионализм, компетентность и творческие таланты.

Весы

Весам в феврале необходимо быть внимательнее в общении в коллективе, с друзьями и близкими. Астрологи предупреждают, что возможны манипуляции и провокации.

Скорпион

Скорпионам же будет сложно мириться с любыми формами ограничений и контроля – это может вызывать протест и создавать сложности в отношениях с партнерами.

Стрелец

Стрельцу в феврале придется засучить рукава и решать накопившиеся вопросы. Возможны неприятности в отношениях, говорят специалисты.

Козерог

Для Козерога этот период будет непростым месяцем. Облегчить жизнь представителей этого знака поможет четкий, продуманный до мелочей план действий.

Водолей

А вот Водолеи в феврале 2021 будут на высоте, говорят астрологи. Это их законный месяц, когда будет удаваться все, за что бы они ни взялись. Эксперты советуют Водолеям провести февраль по максимуму. Это весьма динамичный период, когда они будут ощущать приток свежих сил, оптимизма, улучшение состояние здоровья. По словам специалистов, Водолеи – настоящие счастливчики февраля 2021-го.

Рыбы

При этом для Рыб февраль 2021 года станет одним из самых дисгармоничных периодов для здоровья и жизнедеятельности. Особенно негативно на их судьбу, по словам астрологов, могут повлиять ситуации и события первой декады месяца.

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