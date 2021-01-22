Девять партий подавали документы на регистрацию в 2020 году. Почему некоторым отказали

Несмотря на отказ, партии имели право повторно подать заявку, исправив нарушения.

Девять партий подавали документы на регистрацию в 2020 году. Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев на брифинге рассказал, почему некоторым из них отказали в регистрации, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 году девять партий подали заявки. Есть два этапа, сначала группа людей, которые хотят создать партию, подают заявку. Потом, если эта заявка отвечает требованиям - проводится съезд и собираются подписи. Девять заявок поступило, из них по шести документы не соответствовали требованиям законодательства, им отказали. Марат Бекетаев.

Он отметил, что, несмотря на отказ, партии имели право повторно подать заявку, исправив нарушения.

Три группы, которые соответствовали требованиям, они должны были провести съезд и внести пакет документов. Одна группа людей провела съезд и внесла документы, идет проверка. Проверку проводит не только министерство юстиции, но и другие госорганы. Например, не должно быть военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, граждан других государств. Это проверяется другими госорганами. Мы направили запросы, как только получим ответы, будет принято решение, - пояснил глава Минюста.

По словам Бекетаева, информация о партиях, которым отказали в регистрации, не подлежит разглашению.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. В выборах участвовали пять политических партий: партия Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", "Народная партия Казахстана".

По итогам голосования в Мажилис прошли три партии - Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и "Народная партия Казахстана». Также в состав депутатов Мажилиса вошли девять человек от Ассамблеи народа Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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