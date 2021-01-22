В Алматы мужчина избил двух подростков

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Двух парней избил мужчина в Алматы, сообщает zakon.kz.

Информация об этом инциденте появилась на странице kris_p_brothers.

По словам автора, это произошло по улице Галилея.

Брат с друзьями играли на улице в снежки. Внезапно появился мужчина, который ударил одного из подростков в челюсть, второго повалил на землю и стал наносить удары в области живота и лица (у него стоит искусственное сердце). Его увезли на скорой. После чего дебошир напал и на двух женщин, - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что рядом находилась патрульная машина, но никто не вступился.

В департаменте полиции города отметили, что данный факт расследуется в Управлении полиции Жетысуского района.

С официальным заявлением обратилась мама мальчика. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела, по результатам чего будет дана правовая оценка. Вместе с тем, информируем, что с целью установления степени тяжести полученных подростком телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнили в ведомстве.

Также в полиции добавили, что мама подростка не имеет претензий к стражам порядка.

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