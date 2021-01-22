Автору видео с фламинго отменили наказание и тут же снова наказали

Суд отменил постановление инспекции и вынес собственное решение.

Автору популярного видео с фламинго Азамату Сарсенбаеву отменили административное взыскание в виде предупреждения и тут же снова привлекли к ответственности с тем же видом взыскания, передает zakon.kz.

Как рассказал Сарсенбаев, они с адвокатом обратились в суд, чтобы опротестовать постановление Мангистауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира о привлечении его к адмответственности по ст. 378 КоАП РК в виде предупреждения.

Как стало известно, адмсуд Актау отменил это постановление, но тут же суд привлек Сарсенбаева к ответственности по той же статье адмкодекса, с той же мерой - предупреждение.

Мой адвокат настоял, чтобы в суде рассматривалось это дело. Не то, чтобы надеялись, а были уверены, что суд примет адекватное решение, отменит постановление. Поидее так и вышло, они отменили, но в то же время следом наложили то же самое предупреждение, но от своего имени, - рассказал Сарсенбаев. Он отметил, что недоумевает, как это вышло.

Как пояснил его адвокат Радик Умирбулатов сайту Lada, суд отменил постановление инспекции из-за того, что при составлении протокола были допущены нарушения.

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира привлекла к административной ответственности в виде предупреждения Азамата Сарсенбаева, при этом достоверно известно, что при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении и вынесении постановления о привлечении виновного лица к административной ответственности за нарушение законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира представителями инспекции были допущены грубейшие нарушения действующего законодательства, а также конституционные права автора видео, - рассказал адвокат.

При этом он и Сарсенбаев намерены подать апелляцию, так как в законодательстве, действовавшем на момент полета коптера над территорией Каракия-Каракольского государственного природного заказника, не была предусмотрена какая-либо ответственность.

"Сарсенбаеву инкриминируется совершение административного правонарушения, предусмотренного п. 2 ст. 378 КоАП РК за нарушение п. 5 ч. 3 ст. 14 "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". Диспозиция вышеуказанной статьи предусматривает адмответственность за нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, условий размножения, путей миграции и мест концентраций животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических и ботанических коллекций, а равно незаконные переселение, интродукцию, реинтродукцию и гибридизацию видов животных. Следует отметить, что обязательным признаком состава правонарушения, предусмотренного вышеуказанной нормой закона, является нарушение правил охраны мест произрастания растений и среды обитания животных, условий размножения, путей миграции и мест концентраций животных, правил создания, хранения, учета и использования зоологических и ботанических коллекций, а равно незаконные переселение, интродукцию, реинтродукцию и гибридизацию видов животных. Действия субъекта административного правонарушения по использованию летательных аппаратов на (над) территорией Каракия-Каракольского государственного природного (зоологического) заказника без наличия признака – нарушение правил охраны не образует состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 378 КоАП РК", - считает адвокат.

В свою очередь Сарсенбаев сообщил, что они намерены подать на апелляцию.

На каком основании заново будут привлекать к ответственности? Я хочу довести до логического конца эту историю. Нужно понять, что можно, а что нельзя. Я так понял, в суде позиция инспекции базировалась на том, что я напугал птиц, и они больше не вернутся. Но я уверен, что в апреле и в ноябре в том же количестве они прилетят сюда. До этого люди снимали, снимают и будут снимать. И сейчас надо это урегулировать все, чтобы люди знали, что можно, что нельзя, построить площадки на адекватном расстоянии, чтобы люди могли с бинокля наблюдать, - рассуждает он.

Сарсебаев при этом отметил, что Караколь и сейчас "загажен", везде мусор, банки от пива, костры от шашлыка, гильзы от оружия.

Они думают, что если завтра меня оправдают, все будет как с озером Кобейтуз - люди повалят в Караколь, хотя это и сейчас происходит, - сказал он.

Азамат Сарсенбаев снял на видео стаю розовых фламинго в Актау. Ролик приобрел огромную популярность как в Казахстане, так и за границей. Однако на видео обратили внимание и госорганы, которые нашли состав нарушения в действиях его автора, и привлекли к ответственности в виде предупреждения.

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