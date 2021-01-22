Бузова объявила о расставании с Давой

Помогите сейчас мне выжить.

Певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, сообщает zakon.kz.

Деталями своей личной жизни она поделилась в Instagram.

Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи, - отметила она.

Бузова попросила не задавать вопросов.

Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но - это но, я не могу сказать из уважения к своей любви. Мне на работу через 3 часа. Я знаю, вы меня любите. Помогите! Не пишите о нем, я все буду блокировать. И ничего не скажу, - добавила актриса.

В начале января в соцсетях распространялась информация об их свадьбе на Мальдивах.

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