Десять больных коронавирусом человек прилетели в Казахстан

Все прибыли в Нур-Султан.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля предоставили информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами на 21 января, передает zakon.kz.

21 января в Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Ирана, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ и Узбекистана.

Из 1 888 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 471 человека, без справок прибыли 417 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 8 рейсов, 1 131 пассажир, со справками - 885, без справок - 246; в аэропорт Нур-Султан – 4 рейса, 752 пассажира, со справками - 581, без справок - 171; в аэропорт Актау – 1 рейс, 5 пассажиров со справками.

Прибывших без справок казахстанцев протестированы на COVID-19, они ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

20 января в Казахстан без ПЦР-справок прибыли 258 казахстанцев. По результатам ПЦР-анализа у 10 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, шесть пассажиров прибыли рейсом Минск – Нур-Султан, трое - рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Дубай – Нур-Султан.

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