Опыт войны с применением ударных дронов изучают в ВС РК

Полевые занятия в холодное время года – это вещь весьма сложная.

На полигоне "Илийский", недалеко от Алматы, проходят боевые стрельбы подразделений десантно-штурмовых войск. Это первые в наступившем году учения в юго-восточном регионе Казахстана, рассказывает корреспондент "Хабар 24".

Военнослужащие осваивают специфику потенциальных боевых действий в зимний период. Они отрабатывают сценарий противодействия условному противнику, который активно применяет беспилотные летательные аппараты. Хотя Илийский полигон находится совсем рядом с мегаполисом, зимой здесь достаточно ощутимые ветра. Да и в целом холоднее, чем в городе. В этих непростых условиях военнослужащие должны не только выполнить какую-либо боевую задачу, но и быть готовыми к продолжительным действиям. Поэтому обучают их, в первую очередь, азам выживания в зимних условиях. Для солдат-срочников подобный опыт очень полезен, так как вполне может пригодиться и на "гражданке".

Полевые занятия в холодное время года – это вещь весьма сложная. Это еще полбеды, когда низкие температуры воздуха, ветер и влажность. Во время упражнений по стрельбе солдат в буквальном смысле ослепляет отраженный от снежного покрова солнечный свет. Но без таких учений говорить о высокой готовности войск просто бессмысленно. После прохождения курса выживания в зимнее время, начинаются тренировки по слаженности отделений. Говоря простым языком - это умение работать в команде, причем, когда по тебе стреляет противник. Командиры учатся тому, как организовывать засаду или управлять огнем. Или, к примеру, как провести свое отделение по заминированной местности. Но самое интересное, что в наших войсках активно изучают опыт последних локальных конфликтов, происходящих в мире. Совсем недавно актуальной была война в Сирии. Сегодня уже Нагорный Карабах, где впервые массово применялись ударные дроны.

При налете беспилотных летательных аппаратов, первое – это маскировка. Это дымовые завесы, ложные позиции, маскировка техники увеличение расстояние между военнослужащими. Второй опыт – это ведение наблюдения для беспилотных летательных аппаратов. Принципиально новые тактические приёмы должны не только существенно повысить боеготовность сухопутных войск, но и уберечь жизни военнослужащих. И это главное. - сказал командир В/Ч 61993 Бегимбет Тажибаев.

Основное преимущество ударного беспилотника – это скрытность и способность неожиданно наносить удар по противнику. Если же демаскировать дрон, то его боевая задача в любом случае будет сорвана.

Первое - это идет наблюдение. Наблюдатель, обнаружив беспилотный летательный аппарат, дает указание, чтобы быстро мы замаскировались дымовыми завесами и т.д. После указания цели начинаем стрелять по воздушным целям, - добавил Бегимбет Тажибаев.

Финальная часть полевых занятий – это боевая стрельба из всех видов вооружения, которые есть в десантно-штурмовых войсках. А уже следующим этапом боевой подготовки станет отработка тактики оборонительного боя в составе взвода, роты и батальона.

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