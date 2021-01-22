Алия Назарбаева рассказала о просьбах в Instagram

Намерения мои просты: заниматься экологией и образованием - Алия Назарбаева.

Алия Назарбаева рассказала о некоторых просьбах со стороны подписчиков в Instagram, передает zakon.kz.

Дорогие мои подписчики и читатели! Ежедневно мне пишет очень большое количество людей с просьбой о помощи! Хочу твердо разъяснить свою позицию: нужды и потребности всех людей я исполнить не могу. Моя деятельность направлена на социально значимые вещи, есть бизнес-проекты, проекты благотворительные, но благотворительность мы тоже оказываем по тем критериям, которые описаны на сайте Фонда! Мы не решаем вопросы с жильем, не трудоустраиваем, не вмешиваемся в работу государственных органов. Если вы никому не отказываете, это еще не значит, что вы действуете во благо! Иногда отказать - значит твердо следовать своим намерениям! А намерения мои просты: заниматься экологией и образованием! - написала она.

Алия Назарбаева занимается общественной деятельностью. Она является председателем попечительского совета Национального научно-практического и оздоровительного центра "Бобек", учредителем Фонда "Жандану әлемі", Фонда развития общественно значимых инициатив.

Автор и генеральный продюсер Национального детского песенного конкурса "Бала дауысы". Председатель президиума ассоциации экологических организаций Казахстана. Руководитель Попечительского Совета Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

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