Общественный контроль госорганов - Балаева рассказала о законе

Уровень и характер влияния общественного контроля на эффективность государственных институтов еще в не достаточной мере отвечают принципам открытости и подотчетности их деятельности.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева встретилась с членами Общественного совета Алматы. Она представила и предложила обсудить новый Закон, передает zakon.kz.

Сегодня мы представляем проект нового Закона "Об общественном контроле", который абсолютно открыт к широкому обсуждению. Проект закона уже опубликован в правительственном портале "Открытые НПА" и на сайте нашего ведомства. министр информации и общественного развития Аида Балаева

Она обратилась к членам общественного совета с просьбой выдвигать реальные предложения и рекомендации, которые в дальнейшем могут улучшить этот документ.

Должна сказать, что это коллективный труд всех членов рабочей группы, куда вошли все заинтересованные стороны, в том числе наши уважаемые эксперты-юристы, правозащитники, общественные деятели. Их принципиальные позиции были учтены, - сказала Балаева.

Уровень и характер влияния общественного контроля на эффективность государственных институтов, по ее словам, еще в не достаточной мере отвечают принципам открытости и подотчетности их деятельности.

Это, прежде всего, связано с отсутствием структурообразующего закона, а также четко законодательно регламентированных норм, которыми бы руководствовались в своей деятельности как субъекты, так и объекты общественного контроля. Поэтому, пришли к единому мнению, что целью законопроекта об общественном контроле должно быть создание правовой основы системы общественного контроля в целом. Аида Балаева

Для этого предлагаются следующие подходы:

Первое. Определение понятийного аппарата. В частности, будут определены понятия общественного контроля, объектов и субъектов, форм общественного контроля, конфликта интересов при осуществлении общественного контроля и рекомендаций по результатам общественного контроля.

При этом, объектом предлагается определить государственные органы, органы местного государственного управления, субъекты квазигосударственного сектора. Субъектами – некоммерческие организации, осуществляющие общественный контроль в соответствии с их уставами и включенные в Базу данных НПО, за исключением корпоративных фондов.

Второе. Определение цели и принципов. В частности, таких как:

- соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;- публичность, открытость, законность добровольность участия при осуществления общественного контроля;- недопустимость неправомерного вмешательства как объектов, так и субъектов общественного контроля при проведении общественного контроля;- независимость, объективность субъектов общественного контроля.

Третье. Определение прав и обязанностей субъектов и объектов. К примеру, субъекты общественного контроля будут иметь право привлекать экспертов, создавать экспертные комиссии и группы общественного мониторинга, а также запрашивать информацию, использовать средства аудиовизуальной техники, производить видео- и фотосъемку, а также обжаловать действия или бездействия объектов общественного контроля и др.

Субъекты будут обязаны рассмотреть рекомендаций объектов общественного контроля и размещать их на интернет-ресурсах, избегать конфликта интересов, соблюдать меры безопасности, обеспечения доступ субъектам и др.

Четвертое. Определение форм общественного контроля. В частности, это общественные слушания, общественная экспертиза, общественный мониторинг без посещения, общественный мониторинг с посещением.

Пятое. Обозначение оснований для осуществления общественного контроля, порядок его проведения и порядок рассмотрения рекомендаций. К примеру, основанием для проведения общественного мониторинга без посещения объекта общественного контроля может служить собственная инициатива НКО, обращения граждан или организаций, или самого объекта.

По итогам мониторинга субъект общественного контроля может направить рекомендации в соответствующий общественный совет или объект общественного контроля.

Такую форму общественного контроля, как общественные слушания предлагается сделать открытыми для всех граждан и возможностью озвучивать любому гражданину предложения по предмету общественного слушания.

Общественная экспертиза и общественный мониторинг с посещением предлагается проводить с привлечением экспертов, экспертных комиссий, общественных групп.

Для этого Законопроектом предусмотрен ряд требований к экспертам и членам общественного мониторинга, в качестве которых предлагается привлекать лиц, обладающих соответствующими научными, практическими знаниями.

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