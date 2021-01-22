Казахстанцы могут не покупать квартиру, а построить дома - это разрешено правилами

Предусмотрено пять вариантов для улучшения жилищных условий, помимо ипотеки.

Председатель правления "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК рассказала, что есть пять возможностей использования части пенсионных накоплений для улучшений жилищных условий, не прибегая при этом к ипотеке, передает корреспондент zakon.kz.

Из всех видов целевого использования я бы хотела отметить, что при достаточности пенсионных накоплений вы сможете сделать полный расчет. То есть, не используя ипотеку как инструмент улучшения жилищных условий и здесь есть пять возможностей. Во-первых, можете по договорам купли-продажи приобрести жилье, как и на первичном, так и на вторичном рынке, как в городской местности, так и в сельской, - сказала Ибрагимова.

При этом, по ее словам, нет никакой привязки к прописке, к месту вашей регистрации, к месту вашего приобретения.

По договорам приватизации есть такие остаточные договора, где есть какая-то сумма, которую необходимо внести, чтобы вступить в полную собственность. Также эти деньги может зачислить со спецсчета на указанный счет. По договорам рассрочки. Тоже было много жилищных программ, когда, допустим, работодатель работнику давал рассрочку в жилье, либо сами строительные компании предоставляли рассрочку в жилье. Здесь необходимо отметить, что ваш платеж должен быть обязательно последним. То есть это должен быть полный расчет по таким договорам. Я объясню проще: если у вас сумма договора 20 млн, и уже выплатили 12, то 8 млн - ваш последний платеж. Если у вас сейчас только 4 млн и вы хотите потом еще оставить, то в пункте указано четко, что это должен быть полный последний расчет, - пояснила она.

Также по договорам обмена. Глава "Отбасы банка" отметила, что здесь очень удобная норма для молодых семей, которые могут 1, 2-комнатную имеющуюся квартиру поменять на квартиру большей площади и сумму единовременных пенсионных выплат использовать как сумму, которую доплачивают тому лицу, с кем обмениваются.

По договорам долевого участия, где есть гарантия фонда гарантированного жилищного строительства. Достаточно популярный инструмент сейчас это КИК. Тоже очень много вкладчиков, которые используют этот инструмент. Следующий пункт, который много интересовал - это для строительства индивидуального жилищного строительства или на территории ЛПХ. Здесь нужно отметить, обычно у нас по городским территориям указывается цель использования ИЖС в пригородах и сельской местности, иногда указывается ЛПХ. Так как законодательство Казахстана разрешает в условиях ЛПХ делать строительство жилищ, то также эта норма была включена, - заключила Ибрагимова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!