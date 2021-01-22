Ученые создали биосенсор для оценки заразности новых штаммов COVID-19

Приложение zakon.kz
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На анализ требуется 30 минут.
Канадские ученые создали биосенсор, который поможет оценить уровень заразности некоторых новых мутаций коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Прибором оценивается взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, через который он проникает в организм. К шипу специалистами был прикреплен один фрагмент белка люциферазы, а к ферменту — другой. При соединении двух компонентов люцифераза светится.
Отмечается, что по интенсивности света можно оценить, как много шипов связалось с АСЕ2. На анализ требуется 30 минут.
Прибор также можно применять для оценки эффективности лекарственных препаратов против коронавируса. Если лекарство для блокировки шипа SARS-CoV-2 действует эффективно, то система не будет выделять свет, так как фрагменты люциферазы не соединятся.
Ранее турецкие ученые создали прибор, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 за десять секунд. Прибор, получивший название Diagnovir, способен выявлять коронавирус в образцах слюны. Проба смешивается со специальным раствором, помещается на чип обнаружения патогенов, и в случае, если биосенсор улавливает присутствие патогена, оптическая система меняет цвет свечения.
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