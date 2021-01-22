Казахстан возобновил возможности выписки ЭСФ при экспортных операциях в ЕАЭС

Заверение копий ЭСФ осуществляется в районных Управлениях государственных доходов.

Комитет государственных доходов МФ РК сообщил, что с 20:00 часов 21 января 2021 года возобновлена возможность выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ) при экспорте товаров в страны ЕАЭС, включенных в Перечень товаров изъятия ВТО, передает zakon.kz.

Заверение копий ЭСФ осуществляется в районных Управлениях государственных доходов вне зависимости от места регистрации экспортера. Комитет госдоходов.

Как отметили в ведомстве, в свою очередь территориальные подразделения органов государственных доходов ориентированы на ускоренное проведение соответствующих процедур по заверению, в том числе организовано дежурство должностных лиц для заверения в выходные и праздничные дни.

В случае возникновения проблемных вопросов при заверении ЭСФ при пересечении Государственной границы РК, а также на территории РФ необходимо обращаться по телефону +7-71-72-71-80-33.

Ранее сообщалось, что с 20 января 2021 года возникла проблема выписки электронных счетов-фактур при экспорте товаров в страны ЕАЭС, включенных в Перечень товаров изъятия ВТО.

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