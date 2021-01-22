Каждый третий вкладчик, который может снять часть пенсионных - алматинец

Это работники финансового сектора, банковского, страхового, финансовых управляющих компаний.

Председатель правления "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос, жители какого региона больше всего имеют возможность доступа к использованию накоплений, исходя из диспропорций в зарплатах, передает корреспондент zakon.kz.

У нас 658 млрд тенге - это вкладчики, которые сейчас у нас зарегистрированы в Алматы или 26,8%. То есть, каждый третий - это алматинец. Но это связано прежде всего с тем, что это работники финансового сектора, банковского, страхового, финансовых управляющих компаний, которые всегда получали в принципе достаточно высокую зарплату, и они всегда получали ее с официальными отчислениями в ЕНПФ. На втором месте, удивительно, Мангистауская область, там 397 млрд тенге у вкладчиков, которые подпадают по эту программу - 16,2%, на третьем месте ожидаем город Нур-Султан, там вкладчиков 325,9 млрд или 13,3%. Ибрагимова

Также, по ее словам, на четвертом месте Атырауская область – это 257,4 млрд тенге или 10,4%.

То есть, каждый десятый – это Атырау. Эти четыре региона, на самом деле, формируют на сегодняшний день более 70% всех вкладчиков из ЕНПФ, которые будут участвовать в этой программе. Это структура, которая показывает нам, какие особые уровни зарплаты в нефтегазовом секторе, это Атырау и Мангистау, это секторы крупного корпоративного бизнеса - Алматы и Нур-Султан, ну и, конечно, сектор финансовой, страховой деятельности и прочие виды финансовых услуг, - пояснила глава "Отбасы банка"

Четыре сельскохозяйственные области – Акмолинская, Северо-Казахстанская, Жамбылская и Туркестанская области находятся в самом низу этой таблицы.

И у них примерно около 1% всего лишь вкладчиков, значит, зарегистрированные, связанные с аграрными отраслями, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!