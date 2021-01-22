Чтобы "хорошо" сидеть в колонии, осужденные платили от 100 тысяч до миллиона тенге

Судебный процесс начался 18 января.

На суде, где рассматривается дело экс-начальника колонии "Черный беркут", рассказали о схеме поборов денег в колонии, передает zakon.kz.

На первом судебном заседании бывший начальник колонии "Чёрный беркут" Арман Абилев просил рассмотреть дело в упрощенном порядке, признав частично преступление, то есть получение 1 млн тенге. Про остальные эпизоды он промолчал. И вот, когда началось судебное следствие, стали выясняться интересные подробности. Схемы вымогательства Арман Абилев использовал под предлогом своего покровительства осужденным и безнаказанного пользования ими телефоном, пишет tobolinfo.kz.

Судебный процесс в отношении Армана Абилева, которому предъявлено обвинение по ст. 366 ч.3 п.1, 287 ч.3 УК РК — "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" начался 18 января.

Впервые я поехал на дело, которое касалось получения денег для Армана, в 2019 году. Мне нужно было забрать 100 000 тенге, которые предназначались начальнику. Эта сумма была изъята под предлогом безопасности, – сообщил свидетель в судебном процессе Василий Зуй.

Остальные свидетели тоже рассказали о схемах, которые Абилев использовал ради личной выгоды. Сумма в размере 100 000 тенге не единственная, которую получил Абилев, пользуясь своим положением в колонии.

От меня Арман получал деньги в разных количествах, суммы доходили и до 200 000 тенге. В большей части эти деньги Абилев получал под предлогом возможности пользоваться нам телефоном в колонии, – рассказал свидетель Жижко.

Что касается крупной взятки в размере миллиона, то она была связана с заключенным Ленкиным. Его также допросили в суде. Ленкин рассказал, что летом 2020 года его избили сотрудники УК 161/3. Чтобы в дальнейшем у него не было проблем, начальник "Чёрного беркута" потребовал сумму в размере 1 млн тенге, которые, по словам Абилева, использовались бы для покровительства осужденного.

Я лично передавал деньги Абилеву. Получал их от жены осужденного Хана и передавал Абилеву. Первый транш был 300 000 тенге, потом 700 000 тенге. Если бы они не заплатили, уверен, могли бы применить насилие в отношении Ленкина, – рассказал Вячеслав Жижко.

Слова осужденного Жижко подтвердила супруга Ленкина.

Житикаринская колония в очередной раз у всех на устах, после того, как одна из родственниц осужденного обратилась в КНБ и рассказала, что с ее супруга требуют один миллион тенге. Именно в такую сумму оценивалось благополучное пребывание в учреждении. Вначале она отдавала по 100 тысяч ежемесячно, но аппетит у руководства вырос.После этого комитетчикам оставалось лишь отработать схему и передать деньги.

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