Чиновник получил 2 млн тенге за назначение на должность 

В настоящее время подозреваемый предан суду.

В отношении главы департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социального развития РК расследовалось дело, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства Казахстана по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда. Он подозревается в мошенничестве, подстрекательстве и даче взятки должностным лицам в сумме 2 млн тенге. Бигайдаров.

По его словам, чиновник получил от своего подчиненного денежные средства за содействие в назначении его на должность заместителя (руководителя) департамента.

В настоящее время подозреваемый предан суду. Окончательное решение о степени его виновности будет вынесено судом, — добавил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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