В каких случаях можно будет использовать пенсионные накопления на ремонт

Вы сможете использовать свои единовременные пенсионные выплаты, если в договоре банковского займа будет четко прописано, что это приобретение жилища и плюс его ремонт.

Председатель правления "Жилищно-строительного банка АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова рассказала, можно ли будет использовать пенсионные накопления на ремонт жилья, передает корреспондент zakon.kz.

На ремонт квартиры вы сможете снять деньги, если у вас в договоре банковского займа, составленного, к примеру, до 1 января 2020 года было написано, что это приобретение жилища вместе с ремонтом. Это могло быть приобретение квартиры в черновой отделке за 20 млн тенге и плюс 4 млн на ремонт. Точно так и по новым сделкам. Вы сможете использовать свои единовременные пенсионные выплаты, если в договоре банковского займа будет четко прописано, что это приобретение жилища и плюс его ремонт. Ляззат Ибрагимова.

Ранее стало известно, что на пенсионные накопления можно не только приобрести готовое жилье, но и использовать их на строительство дома. Молодые семьи смогут обменять свое жилье на квартиру большей площади, а сумму пенсионных выплат использовать в качестве доплаты.

К концу января будут опубликованы правила по снятию пенсионных накоплений на лечение.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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