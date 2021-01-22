Назван сайт, где можно подать заявку на снятие пенсионных

В настоящее время сайт не работает.

Председатель правления "Жилищно-строительного банка АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова рассказала о сайте, где можно подать заявку на досрочное снятие пенсионных накоплений, передает корреспондент zakon.kz.

Наверное, я впервые озвучу название сайта - это enpf-otbasy.kz. Наша совместная деятельность с ЕНПФ. Это огромный объем работы, который мы проделали в течение 2020 года. Поэтому в названии решили отразить два органа, которые активно взаимодействовали, - сказала Ибрагимова.

В настоящее время сайт не работает. Подать заявку можно будет 23 января в 9.00.

В принципе сервис уже готов, но из-за новых правил были изменения редакционного характера. Мы начали перепроверку всех форм-заявлений, в том числе по ограничениям, которые вшиты в портал. Поэтому сегодня день проверки, - пояснила она.

Ранее стало известно, что на пенсионные накопления можно не только приобрести готовое жилье, но и использовать их на строительство дома. Молодые семьи смогут обменять свое жилье на квартиру большей площади, а сумму пенсионных выплат использовать в качестве доплаты. На деньги из ЕНПФ также можно будет сделать ремонт, но есть свои условия.

К концу января будут опубликованы правила по снятию пенсионных накоплений на лечение.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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