В Антикоре объяснили информацию о хищении при строительстве модульной больницы в Алматы

После проверок назначаются соответствующие экспертизы, чтобы выяснить действительно ли было хищение.

Дело зарегистрировано по факту внутреннего госаудита, в ходе следствия выяснится - действительно ли было хищение, сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдарова, передает корреспондент zakon.kz.

Данное уголовное дело зарегистрировано по проведенному акту внутреннего госаудита. Как я уже говорил, в ходе следствия в обязательном порядке для установления точного причиненного ущерба поступившие акты ДВГА регистрируются для проведения проверки. Для проверки назначаются соответствующие экспертизы для установления сумм и действительно ли было хищение. В большинстве случаях суммы ранее установленных ущербов не подтверждаются, бывают случаи, что дела прекращаются, — объяснил Бигайдаров, отвечая на вопросы СМИ.

Дело по хищениям при строительстве модульной больницы в Алматы, по его словам, было зарегистрировано после одной из таких проверок.

Поэтому хотелось бы сказать по модульной больнице, построенных COVID-центров в городе Алматы. Дело зарегистрировано по аналогичному акту ДВГА, уголовное дело в настоящее время расследуется, в ходе следствия будет выясняется действительно ли имело место быть или это просто какие-то нарушения. Дополнительно о ходе следствия мы будем сообщать. Не надо пожалуйста вызывать в СМИ резонанс. Это обычная регистрация по акту ДВГА, их много, — уточнил следователь.

18 января сообщалось, что в Алматы по факту хищения средств при строительстве модульной больницы заведено уголовное дело. Информацию подтвердили в Департаменте Антикоррупционной службы по городу Алматы. Подробности в интересах следствия не разглашаются.

В антикоррупционном ведомстве лишь сообщили, что начато досудебное расследование по ст. 189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) по факту хищения бюджетных средств при строительстве модульной инфекционной больницы на 290 коек-мест.

Модульная клиника на 280 мест для больных коронавирусом первой открылась в Алматы с начала пандемии. Общая площадь госпиталя составляет 5 850 кв. м. Над строительством медучреждения в общей сложности работали 1300 человек в три смены, 24 часа в сутки. Было задействовано 88 единиц техники. Стоимость оценивалась в 5 млрд тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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