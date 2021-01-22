Как решить проблемы экспортеров в Казахстане?

Импортеров тоже нужно поддерживать финансово, чтобы повысить спрос на казахстанскую продукцию.

По прогнозным данным министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, объем несырьевого экспорта (товары и услуги) по итогам 2020 года ожидается на уровне выше 20 млрд долларов (официальная статистика будет дана к середине февраля).

По словам министра, "коронакризис сильно подкосил всю торговую сферу, включая и наш экспорт, но во втором полугодии торговая активность начала постепенно восстанавливаться". Наращиванию товарного экспорта в Казахстане способствовали меры поддержки производителей: от консалтинга до финансового стимулирования.

Даже если оставить за скобками пандемию, работа экспортеров сопряжена с целым рядом проблем. Они начинаются еще на стадии получения финансирования. Чтобы выполнить масштабный заказ, необходимо получить аванс от зарубежного покупателя или банковский кредит. И то, и другое сделать непросто. Банки требуют залоги и не всегда готовы рисковать крупными суммами, особенно если работают с предприятием впервые.

А после того, как сделка совершена, бывают случаи неоплаты за поставленный товар. Чтобы отличить добросовестного покупателя от недобросовестного, нужен тщательный анализ его реноме и хозяйственной деятельности. Своими силами экспортеры не всегда могут это сделать.

В то же время сейчас и зарубежные покупатели сами испытывают нехватку денежных средств. Их выбор в пользу того или иного продавца на мировом рынке зависит от множества факторов, среди которых – возможность экспортного торгового финансирования.

Можно выделить три основные проблемы казахстанских экспортеров:

нехватка финансовых средств и сложности с получением кредитов в банках; риски неоплаты со стороны покупателя; высокая конкуренция на внешних рынках и необходимость поддержки спроса на казахстанские товары.

Разберемся, какие пути для решения этих проблем существуют в Казахстане.

Как пополнить оборотный капитал и получить банковское финансирование, даже если не хватает залогов

Сделать финансовые средства для компании более доступными помогают такие инструменты, как:

страхование займов; страхование авансового платежа; предэкспортное финансирование; страхование ГПО экспортера по облигациям.

Все эти инструменты доступны через АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", подведомственная организация Министерства торговли и интеграции РК).

Страхование займа предоставляет финансовому институту защиту от риска неисполнения финансовых обязательств экспортером по договору займа. При этом KazakhExport предоставляет страхование банку от риска дефолта. Ознакомиться с правилами добровольного страхования займов можно здесь.

В 2020 году были застрахованы займы 33 предприятий из отраслей АПК, машиностроения, пищевой, химической, металлургической и легкой промышленности. Общая сумма оказанной страховой поддержки составила 69,3 млрд тенге.

Другим способом пополнения оборотного капитала служит получение аванса от зарубежного покупателя. И зачастую срыв поступления этих средств значительно и негативно влияет на работу экспортера.

Чтобы решить эту проблему, есть страхование авансового платежа. В 2020 году KazakhExport впервые реализовал этот страховой инструмент, который был сразу высоко оценен крупнейшими компаниями КНР.

С его помощью удалось осуществить поставки казахстанского сафлорового масла в китайские провинции Шэньси и Хубэй. Заметим, кредит доверия китайских партнёров к страховому покрытию KazakhExport вызван в том числе и тем, что международное рейтинговое агентство Moody's в 2020 году подтвердило рейтинг АО "ЭСК "KazakhExport" на уровне Baa3 (IFSR) с положительным прогнозом, т.е. на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан.

Механизм страхования при этом следующий:

Экспортер и импортер заключают контракт на условиях авансирования. KazakhExport и экспортер подписывают договор страхования ГПО экспортера по возврату авансовых платежей. Импортер совершает предварительную оплату товаров или услуг экспортера. В случае невыполнения обязательств по контракту и невозврата аванса KazakhExport компенсирует убытки импортера.

Подробно ознакомиться с правилами страхования ГПО экспортера по возврату авансовых платежей можно здесь.

Предэкспертное финансирование предоставляется казахстанским экспортерам через казахстанские банки. Экспортер и импортер заключают контракт на условиях отсрочки платежа, после чего экспортер обращается в банк за финансированием. KazakhExport размещает условный банковский вклад, а банк предоставляет заем экспортеру на пополнение оборотных средств. Экспортер оплачивает страховую премию. После исполнения условий контракта экспортер погашает заем. В случае неисполнения импортером своих обязательств, KazakhExport возмещает убытки экспортеру.

По продукту "Предэкспортное финансирование" в 2020 году поддержано 10 предприятий из отраслей пищевой, химической, металлургической, легкой промышленности и АПК на сумму 13,5 млрд тенге.

Страхование ГПО экспортера по облигациям – это защита держателей облигаций, выпущенных экспортерами, от риска дефолта. Экспортер выпускает облигации под страховое покрытие KazakhExport.

Узнать, какие документы нужны для заявки, можно здесь.

В целом экспортерам доступен обширный ряд инструментов, которые помогут получить финансирование в банках при нехватке залогов.

С 2016 года под страховое покрытие KazakhExport казахстанские экспортеры смогли привлечь банковское финансирование на сумму 216,5 млрд тенге. При этом в 2020 году эта сумма составила уже целых 102,071 млрд тенге (для сравнения в 2019 году – 48,224 млрд тенге). Это значит, что экспортеры привлекают все больше финансовых средств через банки с помощью страхового покрытия от KazakhExport.

KazakhExport успешно работает с такими институтами развития как БРК, ЕАБР, АО "Казына Капитал Менеджмент", Аграрная кредитная корпорация, Фонд развития промышленности. Среди БВУ активными партнерами являются "Халык банк", "РБК", "Сбербанк", "Альфабанк", "Нурбанк", "ВТБ", "Евразийский Банк".

Как проверить надежность зарубежного покупателя и снизить риски неоплаты

Экспортер может обратиться в KazakhExport, чтобы оценить риски, с которыми он может столкнуться, поставляя товары или услуги за рубеж. При оценке коммерческих рисков производится оценка страны покупателя, отрасли, рыночной позиции и его финансового положения.

На сайте KazakhExport также опубликован черный список компаний, ответственных за убытки экспортеров.

Что касается снижения рисков неоплаты со стороны зарубежного покупателя, то для этого предусмотрены следующие виды страхования:

кредита экспортера; краткосрочной дебиторской задолженности экспортера; международного факторинга; убытков экспортеров, связанных с выполнением работ и услуг.

Пошаговые инструкции, как заключить договор по каждому из этих видов страхования, можно найти здесь.

В 2020 году было поддержано 55 предприятий из самых разных отраслей на сумму 47,9 млрд тенге.

Как стимулировать импортеров приобретать казахстанскую продукцию

Импортеров тоже нужно поддерживать финансово, чтобы повысить спрос на казахстанскую продукцию. Для этого внедрено экспортное торговое финансирование (ЭТФ). Оно предоставляется зарубежным компаниям для покупки казахстанских товаров через казахстанские банки второго уровня (в рамках аккредитивной формы расчетов).

Механизм страхования при этом следующий:

Экспортер и импортер подписывают экспортный контракт. KazakhExport совместно с казахстанскими банками предлагает удешевленное финансирование для экспорта казахстанских товаров и услуг. Экспортер гарантированно получает оплату по факту поставки товара.

Типовой договор страхования аккредитивов и правила предоставления ЭТФ можно посмотреть здесь.

Другим важным инструментом поддержки является страхование экспортных аккредитивов и банковских гарантий, выданных иностранными банками. В этом случае страховая защита предоставляется банкам второго уровня РК, "Банку развития Казахстана" и экспортерам в случае неисполнения иностранным банком своих обязательств по контргарантии. Таким образом, косвенно страхуются риски иностранного банка в случае его экспроприации, банкротства, неисполнения платежа страхователю и некоторые другие.

В 2020 году в рамках экспортного торгового финансирования и по продукту "Страхование документарных аккредитивов" были поддержаны 17 предприятий на сумму 24,3 млрд тенге.

Все перечисленные выше финансовые инструменты востребованы казахстанскими экспортерами. Всего в 2020 году по линии KazakhExport были поддержаны 115 предприятий (41 из них получили поддержку впервые) на общую сумму 134, 631 млрд тенге. Для сравнения в 2019 году сумма поддержки составила 97 млрд тенге.

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