В Антикоре рассказали, каких чиновников предали суду

К лишению свободы осуждено 269 лиц.

В 2020 году осуждено более 1000 лиц, 334 лица осуждено за получение взятки, 256 за дачу взятки, 146 за мошенничество, 98 за хищения, 120 за злоупотребление должностными полномочиями, 26 за посредничество во взяточничестве. К лишению свободы осуждено – 269 лиц, ограничению свободы – 142, к кратным штрафам – 575, остальные к условным срокам либо с отсрочкой. Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает zakon.kz.

Также в ведомстве рассказали о расследованиях в отношении чиновников.

Так, Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя Департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в сумме 2 млн тенге, полученные от своего подчиненного за содействие в назначении его на должность заместителя департамента. В настоящее время подозреваемый предан суду. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

В Акмолинской области в суд направлено досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства" одного из районов области по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Чиновники подозреваются в получении взятки от субъекта предпринимательства в сумме 800 000 тенге за вынесение положительного решения о предоставлении права землепользования по двум земельным участкам. 17 октября в их отношении избрана мера пресечения "содержание под стражей". 24 декабря уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в Аршалынский районный суд.

В этой же области начато досудебное расследование в отношении одного из государственных ветеринарно-санитарных инспекторов Кокшетауской городской территориальной инспекции. Инспектор ГУ подозревается в получении взяток на системной основе от субъектов предпринимательства за беспрепятственную реализацию мяса (КРС) на территории городских рынков без наличия обязательных товарно-сопроводительных документов. В отношении предпринимателей также зарегистрированы досудебные расследования по фактам дачи взятки. 10 декабря уголовное дело направлено с обвинительным заключением в Кокшетауский городской суд.

В январе в ЗКО было направлено уголовное дело в отношении руководителя ГУ в сфере здравоохранения и его пособника, которые в октябре 2020 года, получили от директора ТОО взятку в общей сумме 7,8 млн тенге, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ, по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупок на поставку оборудования на общую сумму 78 млн тенге. В отношении подозреваемых избрана мера пресечение "содержание под стражей".

В Кызылординской области направлено в суд направлено уголовное дело в отношении члена палаты юридических услуг, который подозревается в подстрекательстве представителя ТОО к даче взятки должностным лицам Управления государственных доходов Кызылорды в сумме 30 млн тенге за ликвидацию (прекращение деятельности) ТОО с уводом от обязательств по исчислению и уплате налогов в бюджет. Окончательное решение о степени виновности лица будет определено судом.

В этой же области в суд направлено уголовное дело в отношении гражданки, которая подозревается в подстрекательстве гражданина "А" к даче взятки должностным лицам РГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям" по Кызылординской области в сумме 1 млн тенге за трудоустройство в указанное учреждение.

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