Цой озвучил данные ВОЗ по коронавирусу в Казахстане

По заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает 109 место среди 221 государства.

Алексей Цой на встрече с Касым-Жомартом Токаевым обозначил данные по ситуации с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Президенту рассказали об основных тенденциях развития пандемии на планете и рейтингах нашей страны по ключевым показателям противодействия вирусу.

Согласно данным ВОЗ, по заболеваемости на 1 млн человек Казахстан занимает 109 место среди 221 государства, по количеству проведенных тестов – 67 место, по смертности – 94 место, по числу выздоровевших от COVID-19 – 48 место, по тяжести течения болезни – 50 место, - отметил Алексей Цой.

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