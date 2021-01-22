Списывавших с "Сергека" штрафы полицейских осудили

Их приговорили к крупным штрафам.

15 января года приговором районного суда №2 Алматинского района Нур-Султан были осуждены полицейские, которые списывали штрафы с "Сергека". Об этом на брифинге сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает zakon.kz

Инспектор-дежурный Центра оперативного управления ДП Нур-Султана, подполковник полиции Сайлыбаева К.Ж. приговорена к штрафу в размере 5 186 000 тенге. Тенькебаеву К.К. приговорили к штрафу в размере 300 тысяч тенге, - сообщил Бигайдаров.

Сайлыбаева подозревалась в использовании своих полномочий, путем внесения искаженных данных в Единый реестр административных правонарушений по правонарушениям зафиксированным камерами для увода правонарушителей от административной ответственности и неоднократном получении взяток.

Тенькебаева подозревалась в даче взятки за прекращение административных материалов. Они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговоры не вступили в законную силу.

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